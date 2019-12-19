وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في مراسم اقيمت اليوم الخميس في جزيرة كيش (جنوب ايران) بمشاركة المدير العام لموسسة منطقة كيش الحرة "غلام حسين مظفري" والمدير العام لمجموعة اورينتال ميس المسوول التنفيذي لمشاريع السياحة الطبية والتجميلية الوطنية في ماليزيا "فونغ كونغ يو".

وتتحمور هذه الاتفاقية حول التعاون والاستثمار المشترك لتطوير صناعة السياحة الطبية وتدريب الموارد الانسانية في هذا القطاع وتعزيز البني التحتية في مجال الصحة والعلاج وتقديم الخدمات العلاجية وجذب السيّاح للعلاج وتحويل جزيرة كيش الى قطب لجذب سياح منطقة الشرق الاوسط.

وتنص الاتفاقية ايضا على التعاون بين الجانبين بشان بناء وتدشين اول مدينة طبية خضراء في جزيرة كيش الايرانية.

وقال مظفري في تصريح اليوم الخميس لمراسل ارنا على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية انه في اطار هذه الاتفاقية فسيتم الاستفادة من الخبرات الناجحة لماليزيا في مجال تطوير السياحة الصحية في منطقة دول شرق وجنوب شرق أسيا من اجل تطوير البني التحتية للسياحة في جزيرة كيش الايرانية مضيفا ان هناك فرصا وطاقات جيدة جدا للتعاون في هذا المجال وان هذه الاتفاقية تشكل نقطة انطلاق لتعاون اقليمي ودولي اوسع.

ومن جانبه قال "فونغ كونغ يو" في تصريح لمراسل ارنا، ان جزيرة كيش تمتلك طاقات هائلة في مجال السياحة وجذب السياح من مختلف ارجاء العالم موكدا على ضرورة تعزيز البني التحتية لها.