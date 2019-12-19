شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، شهدت مواجهات عنيفة مع الأهالي في عدد من المناطق.

وقالت مواقع فلسطينية إن قوات الاحتلال، اعتقلت ستة أشخاص بينهم طفل، في مداهمات بعدة مناطق تابعة لمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات فجر الخميس، بين عدد من الشبان، وقوات الاحتلال، أثناء اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية.

وحطمت قوات الاحتلال محتويات عدد من المنازل، خلال عمليات المداهمة، واعتقلت والد الشاب جهاد عليان، من أجل الضغط على ابنه لتسليم نفسه.

واندلعت مواجهات بين عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال، بعد مداهمة قرية أبو شخيدم غربي رام الله.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، الخميس، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي وقفة للتنديد باستمرار اعتقال فلسطيني مضرب عن الطعام.

وقال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية، فرقت وقفة أمام معتقل "عوفر" غربي رام الله، منددة باعتقال أحمد زهران، إداريا (بدون تهمة).

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وداهمت قوات الاحتلال قرى شمال وجنوب الضفة الغربية، وقامت بعمليات تفتيش واعتقالات طالت عددا من الشبان. واقتادتهم لمناطق مجهولة.

وأعطب مستوطنون إسرائيليون، الخميس، إطارات 18 سيارة وخطوا شعارات معادية للعرب في أحد أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وخط المستوطنون عبارات تدعو إلى قتل العرب، على جدران المنازل في حي "الخلايلة" في بيت حنينا، شمالي القدس.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاعتداء يندرج في إطار هجمات "تدفيع الثمن".

و"تدفيع الثمن" هجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، على عقارات وممتلكات فلسطينية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.