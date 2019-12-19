وقال الكناني، إنه "استناداً لقرار سابق من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية، فقد تم تمديد مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل لتُخرج منها أيام العطل".

وأوضح، أن "التمديد يأتي من أجل الوصول إلى اتفاق، بخصوص الشخصية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، لمن يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأشار الى أن "موضوع التكليف سيحسم يوم الأحد المقبل بالتمام".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، لن يسمّي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، اليوم، والذي يعد اليوم الأخير لانتهاء المهلة الدستورية.

وذكر المكصوصي : "نتوقع أن رئيس الجمهورية برهم صالح، لن يسمي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، اليوم، ومن الممكن أن يكلف في الأيام المقبلة شخصاً آخر، بعد حوارات ومباحثات بين القوى السياسية".

وبين، أن "سبب عدم تسمية المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من قبل صالح، هو وجود معرقلات"، مؤكداً أن "تحالف سائرون يتبنى كل ما يخرج من ساحات الاحتجاج، ولهذا فهو يدعم المواصفات التي شددت عليها ساحات الاحتجاج، لاختيار شخصية مستقلة، لم تستلم اي منصب تنفيذي او تشريعي خلال الفترة السابقة".

واختتم بالقول، إن "أي مرشح يطرح من قبل ساحات الاحتجاج، سوف يتبناه تحالف سائرون".