وحصل منتخب ايران على 1489 نقطة في التصنيف الصادر اليوم الخميس، ليحصل على المركز الثاني آسيويا، علما أنه كان متصدرا تصنيف المنتخبات الاسيوية لعدة سنوات غير انه تراجع في الشهرين الماضيين اثر تعثره في مباراتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.