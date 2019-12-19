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رقم الخبر: 271283 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2019 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
تصنيف الفيفا.. ايران بالمرتبة الـ 33 عالمياً

تصنيف الفيفا.. ايران بالمرتبة الـ 33 عالمياً

حافظ منتخب ايران على المرتبة الـ 33 عالميا في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للمنتخبات العالمية في سنة 2019.

وحصل منتخب ايران على 1489 نقطة في التصنيف الصادر اليوم الخميس، ليحصل على المركز الثاني آسيويا، علما أنه كان متصدرا  تصنيف المنتخبات الاسيوية لعدة سنوات غير انه تراجع في الشهرين الماضيين اثر تعثره في مباراتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

 
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