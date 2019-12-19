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رقم الخبر: 271282 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: محليات  
قائد الثورة: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الإلهية وأمر ضروري للبلاد

قائد الثورة: تكريم علماء الدين تكريم للمعارف الإلهية وأمر ضروري للبلاد

اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، خلال استقباله المشرفين على اقامة ملتقى تكريم الفقيد الراحل اية الله تألهي، ان تكريم هؤلاء العظماء هو تكريم للدين والاخلاق والعرفان والبعد الروحي والمعارف الالهية الحقة وهذا العمل ضروري لبلادنا.

وجاءت تصريحات قائد الثورة هذه لدى استقباله في نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي، المشرفين على اقامة ملتقى تكريم الفقيد الراحل آية الله تألهي الذي ينعقد اليوم الخميس في مدينة همدان وتم الإعلان عنها اليوم في الملتقى.
واشار اية الله الخامنئي خلال اللقاء الى العرفاء الكبار الذين برزوا في منطقة همدان معتبرا الفقيد اية الله تالهي بانه حلقة من سلسلة العرفاء والجواهر المغمورة كما اشار الى انتشار هذه الروحية والرشحات العرفانية في اوساط الشباب المقاتلين في همدان نظير الشهيد جيت سازيان وقال ان شباب حزب الله وعشاق الجبهات ابان مرحلة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام على ايران) كانوا يانسون بالمرحوم اية الله تالهي وهذا كان من امتيازات هذا العالم الكبير الذي كان الشباب يستفيدون ويتنورون بالتواصل معه.
واشار قائد الثورة الاسلامية الى الحضور الملحوظ للمثقفين الشباب في كافة انحاء البلاد موصيا المشرفين على هذا الملتقى بالعمل على نشر الجوانب الروحية للعلماء العظام نظير النتاجات والدروس والنصائح الاخلاقية لاية الله تالهي لغرض تربية الشباب على الصراط المستقيم واضاف ان تكريم هذا العالم العظيم تكريم للدين والاخلاق والعرفان والبعد الروحي والمعارف الالهية الحقة وهذا العمل ضرور لبلادنا.

 
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