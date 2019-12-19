وخلال الاجتماع ، استعرض الطرفان، تقدم التعاون بين البلدين في اطار اللجنة المشتركة، واتفقا على إنشاء لجان مصرفية وسياحية وقضائية وفي قطاع الاتصالات تابعة للجنة المشتركة بحلول منتصف فبراير القادم في كوالالمبور لإيجاد حلول تشغيلية لتسهيل وتسريع عملية التعاون بين البلدين.

وسيتم الكشف عن نتائج اللجنة قبل الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الماليزي إلى طهران في الربيع المقبل.

كما قررا أيضا عقد اجتماع للجنة التجارة التفضيلية بين إيران وماليزيا في أقرب وقت ممكن، و أكدا على توسيع العلاقات في جميع المجالات لتسريع عملية المفاوضات بين الأجهزة التنفيذية في البلدين.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني على الوزير الماليزي، التعاون بين جامعات البلدين في مجال البحث العلمي المشترك وتنمية الذكاء الاصطناعي، والذي رحب به الجانب الماليزي وقررا ادراجه على جدول أعمال التعاون بين البلدين.