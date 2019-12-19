|رقم الخبر: 271272
|تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2019
|الوقت: 12:33
|الاقسام: محليات
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منظمة الحج الايرانية: زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا تتم بصورة محدودة
صرح رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان بان زيارة العتبات المقدسة في العراق وسوريا تتم بصورة محدودة وعبر الاسطول الجوي فقط.
وقال رشيديان في تصريح له الاربعاء، انه نظرا للظروف الخاصة في هذين البلدين فان الزيارات الدينية اليهما تتم مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض الامور فيما يتعلق براحة الزوار.
واوضح بان الزيارات الى سوريا تشمل مرقد السيدة "زينب (س)" والسيدة "رقية (س)" وغيرهما لفترة 3 او 5 ايام.
وقال، ان الزيارات الى العتبات المقدسة في العراق تشمل كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء بصورة محدودة ايضا اخذا في الاعتبار الظروف القائمة وراحة الزوار.
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