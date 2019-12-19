وقال رشيديان في تصريح له الاربعاء، انه نظرا للظروف الخاصة في هذين البلدين فان الزيارات الدينية اليهما تتم مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض الامور فيما يتعلق براحة الزوار.

واوضح بان الزيارات الى سوريا تشمل مرقد السيدة "زينب (س)" والسيدة "رقية (س)" وغيرهما لفترة 3 او 5 ايام.

وقال، ان الزيارات الى العتبات المقدسة في العراق تشمل كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء بصورة محدودة ايضا اخذا في الاعتبار الظروف القائمة وراحة الزوار.