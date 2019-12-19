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رقم الخبر: 271271 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2019 الوقت: 12:21 الاقسام: محليات  
بدء أعمال القمة الاسلامية المصغرة في كوالالمبور

بدء أعمال القمة الاسلامية المصغرة في كوالالمبور

انطلقت في العاصمة الماليزية صباح اليوم الخميس القمة الاسلامية المصغرة "كوالالمبور 2019" بمشاركة رؤساء الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وقطر وماليزيا والمئات من الشخصيات والنخب في الدول الاسلامية.

وبعد كلمة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في مراسم الافتتاح لهذه القمة التي تعقد بعنوان "اولويات التنمية وتحديات العالم الاسلامي"، القى الرئيس الايراني حسن روحاني كلمة استعرض فيها السياسات والاستراتيجيات الاقليمية والدولية للجمهورية الاسلامية الايرانية واشار الى ان العالم الاسلامي يواجه تحديات جديدة على المستويات الوطنية والدولية، داعيا العالم الاسلامي الى اتخاذ تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الاميركي.
ومن المقرر ان يتحدث ايضا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
 

 
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