وبعد كلمة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في مراسم الافتتاح لهذه القمة التي تعقد بعنوان "اولويات التنمية وتحديات العالم الاسلامي"، القى الرئيس الايراني حسن روحاني كلمة استعرض فيها السياسات والاستراتيجيات الاقليمية والدولية للجمهورية الاسلامية الايرانية واشار الى ان العالم الاسلامي يواجه تحديات جديدة على المستويات الوطنية والدولية، داعيا العالم الاسلامي الى اتخاذ تدابير للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الاميركي.

ومن المقرر ان يتحدث ايضا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

