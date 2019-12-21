  • السبت ٢٣ ربیع الثانی ١٤٤١
  • السبت , ديسمبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271269 تاريخ النشر: كانون الأول 19, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: محليات  
روحاني: ندين ممارسة الضغوط والقيود ضد دولة قطر

روحاني: ندين ممارسة الضغوط والقيود ضد دولة قطر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على تطوير العلاقات الإيرانية- القطرية وقال: ندين ممارسة الضغوط والقيود ضد دولة قطر.

وأضاف الرئيس روحاني خلال لقائه اليوم الخميس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أن العلاقات بين طهران والدوحة تتطور باستمرار ، واننا وقفنا ونقف إلى جانب دولة قطر، و ندين أي ضغوط أو قيود تمارس ضد هذا البلد.
وقال حجة الإسلام روحاني، إن بإمكان البلدين العمل عن كثب في مجالات مختلفة، مضيفا إن إيران وقطر يجب أن تنتهزا الفرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وفي اشارة إلى أن طهران والدوحة يمكنهما تلبية الكثير من احتياجات بعضهما البعض في الوضع الاقتصادي الحالي، قال : بامكاننا التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة.
من جانبه أعرب أمير قطر عن سعادته للاجتماع بالرئيس الإيراني على هامش قمة كوالالمبور، وقال إن العلاقات بين البلدين علاقات خاصة، و ينبغي أن يكون هناك المزيد من العلاقات والتنسيق بين البلدين نظرا للأوضاع الخاصة التي تمر بها المنطقة.
وأشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بموقف إيران من العقوبات المفروضة على قطر، وقال: نحن نثمن موقف إيران ولن ننسى ذلك.
وأكد أمير قطر أيضا: أعتقد أن إيران وقطر قادرتان على التغلب على هذه الظروف الصعبة التي تم إيجادها لهما.
وانطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الإسلامية المصغرة التي دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد من أجل بحث إستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.
غوطويشارك في القمة كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويحضرها ممثلون رسميون عن 18 دولة، وكذلك نحو 450 مشاركا من علماء ومفكرين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 17/8607 sec