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رقم الخبر: 271262 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 21:28 الاقسام: دوليات  
بيلوسي: انتهاك ترامب للدستور حقيقة مثبتة

بيلوسي: انتهاك ترامب للدستور حقيقة مثبتة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن انتهاك الرئيس، دونالد ترامب، للدستور حقيقة مثبتة، متهمة إياه بمحاولة استدراج تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية.
وقالت بيلوسي في افتتاح جلسة مناقشة عزل الرئيس في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن ترامب "لم يترك خيارا آخر" سوى فتح ملف عزله، مضيفة أن انتهاكه للدستور "حقيقة مثبتة".
وأضافت أن ترامب استغل صلاحيات منصبه لتحقيق فوائد سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي.
واتهمت رئيسة مجلس النواب الرئيس بأنه "أطلق حملة غير مسبوقة" لعرقلة التحقيق بعد اكتشاف ما اقترفه.
وأكدت أنه على مجلس النواب أن "يظهر للأمريكيين أن المجلس يقف إلى جانب المبادئ الدستورية".
ومن المتوقع أن تستمر جلسة المناقشات في مجلس النواب عدة ساعات. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مادتين في ملف عزل ترامب، وفي حال إقراره، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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