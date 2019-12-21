أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "إسرائيل تقاعست عن احترام حقوق السكان الفلسطينيين" طوال 52 عاماً من الحكم في الضفة الغربية.

وأفاد تقرير المنظمة الصادر الثلاثاء أنّ الجيش الإسرائيلي يستمر باستخدام أوامر عسكرية واسعة في الضفة الغربية تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المدنية مثل حق المجاهرة بالرأي أو نقل الأخبار أو الاحتجاج أو ممارسة النشاط السياسي.

وفي التقرير نفسه، أشارت المنظمة إلى أنّ القانون العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية فرض عقوبةً تصل إلى 7 سنوات سجن لأيّ فرد يحاول التأثير على الرأي العام بطريقة "من الممكن" أن تمسّ بالسلامة العامة أو بالنظام العام.

ورغم سماح القانون في "إسرائيل" أن ينظم الإسرائيليون تظاهرات دون تصريح إن كانوا فقط 50 شخصاً أو أن تجري في مكان غير مغلق أو تتضمن خطابات سياسية، تعتقل قوات الإحتلال وتحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية لمجرّد مشاركتهم في تظاهرات سلمية مماثلة.

واعترفت هيومن رايتس ووتش بـ"سيطرة" قوّات الإحتلال على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة منذ 52 عاماً.

كما لفت التقرير إلى أنّ هيئات الأمم المتحدة التي تراقب معاهدات حقوق الإنسان إلى جانب المحاكم الدولية صرّحت مراراً بضرورة "احترام" إسرائيل" لحقوق الفلسطينيين" في أراضيهم المحتلة.

أيضاً، شدّد التقرير على أنّ "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وينبغي تفكيكها"، إذ يحظر القانون الإنساني الدولي الإحتلال نقل السكان الفلسطينيين المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ويعتبر ذلك "جريمة حرب بموجب المادة 49 من "اتفاقية جنيف الرابعة".

في السياق نفسه، اعتبر التقرير أنّ المستوطنات الإسرائيلية تنتهك حقوق الفلسطينيين بشكل "خطير"، خصوصاً حقوقهم في حرية التنقل ووحدة الأسرة وحماية الممتلكات الخاصة. وفي المقابل، تمنح سلطات الإحتلال الإسرائيلي المستوطنين في الضفة الغربية امتيازات على السكان الفلسطينيين الخاضعين للإحتلال بصورة غير قانونية، ما "يبيّن ظلم المشروع الاستيطاني".

ميدانيا، شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" باندلاع مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوّات العدو في دورا ومخيم الدهيشة بمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة دورا جنوب الخليل، اندلعت مواجهات متفرقة بين شبان وقوّات العدو عقب اقتحام قوّة عسكرية أحياء البلدة.

واندلعت مواجهات متفرقة في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب اعتقال قوّة للعدو أسيرا محررا وشاب، عقب اقتحام منزليهما في المخيم.

كما اعتقلت قوات العدو شابا من مدينة قلقيلية عقب تفتيش منزله، كما اقتحمت حيي نزال وكفر سابا واندلعت مواجهات مع المواطنين.

كما اقتحمت قوة عسكرية للعدو أحياء من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شمالًا، وسط تحليق لطائرة عمودية في سماء المنطقة.

أما في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، فأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5شبان من منازلهم بعد مداهمتها والعيث بمحتوياتها.

بموازاة ذلك أصيب مواطن فلسطيني بجراح وصفت بالخطيرة، ليلة الثلاثاء، جراء إصابته برصاص من طائرة صهيونية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات صهيونية أطلقت النار تجاه مواطن فلسطيني أثناء محاولته اجتياز السياج الفاصل شرق خان يونس.

وأوضحت أن الشاب أصيب بجراح خطيرة وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان بحثًا عن جثمان الشاب لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

فيما زعمت القناة 12 العبرية "إن الجيش الصهيوني قتل فلسطيني مسلح قرب السياج شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

هذا واقتحم 132 مستوطنا ومجندة صهيونية، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الخاصة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 102 مستوطنًا بينهم 22 من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية و30 مجندة صهيونية بلباسهن العسكري اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته.

وعادةً ما يتخلل تلك الاقتحامات، أداء طقوس تلمودية من قبل المستوطنين في ساحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، الأمر الذي يثير غضب واستياء المصلين وحراس المسجد.

وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات نوعية وواسعة للمسجد الأقصى خلال الأسبوع المقبل، احتفالًا بما يسمى "عيد الحانوكاة-الأنوار" اليهودي.