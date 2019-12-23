تستمر المشاورات في لبنان قبل ساعات من بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيسٍ لتأليف الحكومة العتيدة، وقد تحمل الساعات المقبلة بحسب بعض الأوساط، زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لبعبدا في محاولة منه لترميم العلاقة مع الرئاسة اللبنانية بعد التباعد بينهما، عقب تأجيل الاستشارات والبيانات التي صدرت عن تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.

وستعلن كتل برلمانية موقفها من الاستشارات، لا سيما أن عدداً منها أبقى خياراته طي الكتمان.

ومن دار الفتوى أعلن رئيس "حزب الحوار الوطني" اللبناني، النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الأربعاء، أن موقف الدار تمّ تحويره، معتبراً أن هذه الدار هي "الحاضنة لجميع أبناء الطائفة ومرجعيتها وما يهمها هو التوافق"، مشيراً إلى أن المفتي لم يدعم شخصاً لصالح آخر، معتبراً أن "الأولوية لحكومة تكنوقراط في ظل الأزمة الإقتصادية التي نعيشها".

وقال مخزومي "أنا لست مرشحاً، لكن عندي مشروع اقتصادي إنقاذي ومن سيتبناه سوف أكون إلى جانبه، سواء كنت في الحكومة أو خارجها"، مؤكّداً أن هناك اسماً وحيداً مطروحاً هو الرئيس سعد الحريري. المخزومي أشار إلى تخوفه من تأجيل الاستشارات الخميس.

وعبّرت الأمم المتحدة الاربعاء عن قلقها من تأخّر الحل السياسي في لبنان، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه ينبغي للبنانيين أنفسهم أن يقرروا الحل.

من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل إن الوضع في لبنان لا يبشر بالخير وما حصل في سوريا مهدد بتكراره، وأضاف "نحن ندفع ثمن عدم تأييد توجهات داعمي مبدأ الاندماج وصولاً إلى التوطين".

كلمة باسيل جاءت خلال المنتدى الدولي الأول للاجئين في جنيف، وأكّد فيها أن ما حصل دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب إرغامه على وصفات سياسية معلّبة لم يكن معداً لها.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أكّدا خلال لقاءهما في منطقة عين التينة في بيروت الثلاثاء على "وجوب تحلي كل اللبنانيين بالوعي واليقظة، وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يعمل البعض جاهداً لجرّ البلاد نحو الوقوع في اتونها".

على المستوى الميداني شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، فجر الأربعاء، أعمال شغب، حيث أقدم مجهولون على إحراق شجرة الميلاد في المدينة، والاعتداء على غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عددا من المجهولين أقدموا على إحراق شجرة الميلاد عند منطقة دوار النيني وسط مدينة طرابلس، كذلك قاموا فجرا بتحطيم محتويات غرفة أمن منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ثم عمدوا إلى إحراقها، وقد حضرت على الفور الأجهزة الأمنية ونفذت انتشارا واسعا في محيط المنزل.

وتمكن الجيش بعد ساعات قليلة من توقيف 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بهذه الأعمال.

واستنكرت القيادات السياسية والدينية في المدينة "هذا العمل المرفوض"، معتبرة أن إحراق الشجرة لأول مرة منذ 9 أعوام يهدف بشكل واضح إلى إعادة الخطاب الطائفي وتشويه صورة طرابلس".