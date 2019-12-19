أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن "العمل جار حول إمكانية هذه الزيارة الأسبوع المقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد بحث خلال زيارة إلى دمشق مطلع هذا الأسبوع استغرقت يومين العلاقات الروسية السورية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين حيث تم التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم استعراض استعدادات الجانبين لاجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة المقرر انعقادها أواخر العام الجاري.

وأكد بوريسوف في ختام زيارته إلى سوريا أن العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا تاريخية وأن الحكومة الروسية اتخذت قرارا بتقديم مساعدات لسوريا هي 100 ألف طن قمح سيتم العمل على توريدها خلال الشهر الجاري.

من جهة اخرى قامت القوات الأمريكية، بعد بدء العملية التركية "نبع السلام" بسحب قواتها العسكرية من 16 قاعدة وحواجز طرق في سوريا، لكنها عادت إلى ست قواعد، وفقًا لتقرير "الأناضول".

وأعلنت الوكالة أن الجيش الأمريكي يعزز تواجده حالياً في شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق، وفي مناطق حقول النفط.

وأفادت بأن الجيش الأمريكي ينتشر في خمس قواعد وحواجز طرق في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأمريكيون بإنشاء حاجزين آخرين في القحطانية في الحسكة وفي منطقة سكنية في القامشلي.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الأمن في حقول النفط في الحسكة وتعزيز وجودها بالقرب من الحدود السورية التركية.

وفقًا لها، ينتشر الجيش الأمريكي حاليًا في 11 قاعدة وحواجز طرق في سوريا. خمس منها في الحسكة، وأربع في دير الزور واثنتان في الرقة. وفي محافظة دير الزور، يبني الجيش الأمريكي نقطتي تفتيش.

كما نقلت القوات الأمريكية دفعات جديدة من عائلات عناصر تنظيم "داعش" من مخيم الهول في ريف الحسكة إلى العراق، وفق ما أفادت به وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية قامت الأربعاء بنقل أكثر من 200 فرد من عائلات تنظيم "داعش" من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وكانت الإدارة الكردية لمخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية، كشفت مطلع الشهر الجاري، عزمها الإفراج عن دفعة جديدة من 200 من عناصر وأطفال ونساء مسلحي "داعش".

وقال مسؤول مخيمات شمال شرقي سوريا، شيخموس أحمد، إن "أكثر من 200 محتجز سيتم إخراجهم من المخيم"، موضحا أن من بين المفرج عنهم "15 عنصرا من تنظيم داعش ممن لم تثبت عليهم أي جرائم".

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر "داعش" في سوريا والعراق.

من جهة اخرى قتل 5 مدنيين وأُصيب 15 آخرين بجروح، الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة، بجانب مطعم شعبي في ريف رأس العين الغربي بمحافظة الحسكة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن "عربة مفخخة انفجرت بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 بجروح وحصول دمار كبير في المطعم وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة واحتراق عدد من السيارات".

وتابعت الوكالة "شهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمالي الغربي خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات في صفوف المدنيين كان آخره في الخامس من الشهر الجاري حيث استشهد مدنيان وأصيب 6 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين".

وأضافت "تنتشر حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي حيث تتواصل أعمال السرقة والنهب للممتلكات والقتل والخطف والابتزاز التي يقوم بها الإرهابيون وتدمير منازل الأهالي والاستيلاء على أخرى وإسكان عائلات الإرهابيين فيها".

إلى ذلك عزز الجيش العربي السوري انتشاره على كامل الطريق بين تل تمر وناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي مؤمنة بذلك عدداً من القرى والبلدات على جانبي الطريق وسط تسارع وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم.

وانتشرت وحدات الجيش على كامل الطريق الذي يصل بلدة تل تمر بناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي وأمنت القرى والبلدات على جانبي الطريق ووسعت رقعة الأمان لعودة المزيد من الأهالي الذين هجرهم العدوان التركي.

وبدأت حركة العودة للأهالي المهجرين جراء العدوان التركي إلى قراهم المؤمنة تتسارع ولا سيما ناحية أبو راسين والقرى المحيطة بها كقرية تل الورد التي تشكل خط تماس مع قوات الاحتلال التركي.