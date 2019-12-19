تتواصل مساعي القوى السياسية من أجل التوصل الى اتفاق على شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل قبل انتهاء المهلة الدستورية الخميس، حيث أجرت الكتل البرلمانية مباحثات مكثّفة مع رئاسة الجمهورية لهذا الهدف.

في السياق كشفت اللجنة القانونية النيابية في العراق، الأربعاء، عن 6 مقترحات لحسم الخلاف بشأن الفقرة الـ 15 من قانون الانتخابات.

وذكر عضو اللجنة النائب، حسين العقابي، ان "مشروع القانون الجديد استثنى المادة الخامسة عشرة من القانون، التي تخص الدوائر الانتخابية"، مبينا ، ان عدد المقترحات التي تم تسلمها من قبل القوى السياسية بشأن المادة (15) من مشروع القانون، وصلت الى ما يقارب من 6 مقترحات، فضلا عن النص الأصلي للمشروع زائدا مقترح اللجنة القانونية".

وأضاف أن " أغلب هذه المقترحات تتحدث عن الدوائر المتعددة للانتخابات، كون أغلب الآراء تذهب نحو اقتراح الدائرة الواحدة على مستوى العراق وهو موقف الكرد".

وأوضح ان " باقي الآراء رجحت مقترح الدائرة الواحدة مع المحافظة على المرشح الأكثر تصويتا"، لافتا إلى ان " بعض المقترحات اتجهت نحو الدوائر المتعددة على مستوى الاقضية، اضافة الى تفعيل قرار سانت ليغو، فيما كان هناك مقترح أما لاختزال تلك الدوائر أو سيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها ".

واشار العقابي، الى أن "مشروع قانون الانتخابات الجديدلم يشرع لتعديل قانون الانتخابات القديم بل نص على ألغاءه بشكل كامل"، مؤكدا أن " قانون الانتخابات يشمل ما يقارب من خمسين مادة، تم الاتفاق على اغلبها اما البعض الاخر تم الاتجاه به نحو خيار اللجنة القانونية والذي يعتمد على التوافقية بين القوى السياسية حول بعض المواد والوصول الى صيغة نهائية معتمدة ".

يذكر ان المادة (15) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، تنص على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي، فيما ان أغلب النواب مع نسبة 100%".

في السياق أفادت مصادر برلمانية بأن قوى تحالف البناء في البرلمان بحثت ترتيبات طرح (قصي السهيل ) لتأليف الحكومة.

وتتواصل مساعي القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق على شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل قبل انتهاء المهلة الدستورية الخميس، حيث أجرت الكتل البرلمانية في الساعات الماضية مباحثات مكثّفة مع رئاسة الجمهورية لهذا الهدف.

في وقت أفادت فيه معلومات بأنّ الرئيس العراقي برهم صالح، قد يلجأ إلى عقد اجتماع مع الكتل الرئيسية حصراً لبحث موضوع الكتلة الأكبر.

في سياق آخر، وجّه زعيم التيّار الصدريّ السيد مقتدى الصدر عبر "تويتر"، دعوة إلى القوات الأمنية العراقية لـ"حماية المتظاهرين والعمل على الوقوف في وجه الاغتيالات".

وفيما يتعلق بالتظاهرات، أفاد مصدر محلي بأن محتجين في كربلاء أغلقوا الطريق الدولية بين قضاء عين التمر والنخيب والمحافظة.

أمّا في البصرة، فأقدم متظاهرون الثلاثاء على قطع الطريق المؤدّية الى حقل الرميلة النفطيِ، فيما أغلق آخرون دائرة تابعة للكهرباء في واسط.

بموازاة ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية الأربعاء.

وأضاف المركز، أن 107 موقوفين، جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون.

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين،‎ ‎الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية.

من جانبها أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، صدور أمر قبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق، على خلفية صرف مبلغ قدره 60 مليون دولار أمريكي، دون ضمانات كافية.

وبينت الهيئة، في بيان، الاربعاء، نقلا عن دائرة التحقيقات التابعة لها عن تفاصيل القضيَّة التي أحالتها إلى القضاء، فقد أشارت إلى أن محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض، بحق المدير العام السابق، للمصرف العراقي للتجارة، استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت، أن الأمر صدر، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل "مركز إقليم كردستان"، بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات دون ضمانات كافية.

وأفادت دائرة تحقيقات النزاهة، بأن التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منحت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات، لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية.

ولفتت هيئة النزاهة، إلى أنها كانت قد استعادت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.

وأكدت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد اعتقاله متلبسا برشوة قدرها 150 ألف دولار أمريكي في بغداد.

وبينت النزاهة، في بيان الثلاثاء، أن حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات صدر بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

وكشفت النزاهة عن دائرة التحقيقات التابعة لها، في معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أن المحكمة اصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية.

من جهة اخرى تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتقليص عدد موظفيها في العراق بنسبة 28 في المئة حتى نهاية مايو/ أيار 2020، يشار إلى أن التقليص سيشمل ليس فقط وزارة الخارجية بل الدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأفادت قناة "سي إن إن"، نقلا عن وثيقة أرسلت إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "سيتم تقليص عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في بغداد بـ 114 شخصا، وفي مركز الدعم الدبلوماسي بـ15 شخصا، وفي القنصلية العامة في أربيل بـ 8 أشخاص.

وجاء في الوثيقة: وفقا لتقييمات وزارة الخارجية، تقليص عدد الموظفين لن يعيق البعثة في العراق من التوصل إلى الأهداف الرئيسية، وأداء الرقابة اللازمة على البرامج".

وأشار ممثل للخارجية الأمريكية، لم يفصح عن هويته، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تسعى لخفض المشاكل الأمنية المحتملة وزيادة القوة العسكرية عن طريق نشر عدد أكبر من العسكريين في المنطقة.

وكانت قاعدة عسكرية في منطقة مطار بغداد الدولي قد تعرضت لقصف، ما أدى لسقوط 6 عسكريين عراقيين.

ويأتي هذا الحادث في الوقت، الذي تشهد فيه العاصمة العراقية ومحافظات جنوبية أخرى، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مظاهرات عارمة احتجاجا على ما يقول المتظاهرون إنه "تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد في البلاد".

في سياق آخر نفى قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي الأربعاء، محاصرة داعش الإرهابي لمدنيين جنوب الموصل.

وقال الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الأوضاع الأمنية في نينوى مستقرة، وأن القوات الأمنية تواصل تعرضاتها لفلول داعش في مناطق جنوب الموصل"، لافتاً الى أن " الحديث عن محاصرة المدنيين من قبل عناصر داعش الإرهابي عار عن الصحة".

وأضاف أن " الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل ضمن قاطع المسؤولية ومراقبة بالكاميرات" مشيراً الى أنه "تم تعزيز القطعات بقوات إضافية فضلاً عن القطعات الموجودة التابعة للفرقة 15 ، ولا يوجد أي عملية دخول وخروج لعصابات داعش".

*العراق يعيد 122 طفلا من "داعش" إلى روسيا

كشفت الخارجية العراقية، الأربعاء، عن عدد أطفال تنظيم "داعش" الإرهابي، من الجنسية الروسية، الذين أعيدوا إلى بلادهم حتى الآن.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح، الاربعاء، عن تسليم روسيا الاتحادية، 122 طفلا من أطفال تنظيم "داعش" الإرهابي، حتى الساعة.

*العراق يرأس اجتماعاً طارئا في الجامعة العربية حول القدس

هذا وأعلنت الجامعة العربية الاربعاء ان العراق يترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائميين لمناقشة الانتهاكات الحاصلة في القدس.

وقال مصدر دبلوماسي عربي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الامانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت تأييداً لطلب فلسطين بعقد الاجتماع من كل من: مصر والكويت والأردن والعراق لبحث المجلس الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية ازاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى" إسرائيل"".

من جانبه اشار سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، إلى أن "دولة فلسطين طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائميين في دورة غير عادية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة ازاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى" إسرائيل"" .