وذكر البيان "تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا إكبريس" البريطانية والذي تناول قضية إتاحة بعض الكتب التي تروج للكراهية ونبذ الآخر على موقع أمازون الإلكتروني، على الرغم من حظر قراءتها داخل السجون البريطانية خوفا من أن تكون سببًا في تجنيد بعض النزلاء".

وأشار المرصد إلى ما ذكره مركز "هنري جاكسون" البحثي، من أن الكثير من النصوص التي منعها مسؤولو السجون في عام 2015 لا تزال متاحة عبر موقع أمازون ، ككتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب، والذي ألقى فيه اللائمة على اليهود فيما يتعلق بالنظريات المتعلقة بالمادية، وتدمير العائلات وتفكيك المجتمع، وكتاب "أساسيات التوحيد" لمؤلفه بلال فيليبس، وأيضا كتاب "نحو فهم الإسلام" لأبي الأعلى المودودي.

ولفت إلى أن أحد فرق المراجعة التي قادها إيان أتشسون، المسؤول السابق في وزارة الداخلية البريطانية ومدير السجن السابق، كانت قد أصدرت تحذيرا داخليا عاجلا لحظر الأدبيات المتطرفة فورا من الموقع، إلا أنه وبعد مرور سبعة أشهر وبالتحديد في يوليو 2016، وجدت الفرقة أنه لا تزال الكثير من تلك النصوص المحظورة متوفرة داخل السجون.

من جانب آخر وجهت مصر رسالة لمجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التي وقعها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بين حكومة الوفاق وتركيا، باطلة وغير صالحة، وطالبت بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية.