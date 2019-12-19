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رقم الخبر: 271254 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 21:16 الاقسام: عربيات  
اليمن.. الاجتماع السابع بين الفريق الوطني والطرف الممثل للتحالف

اليمن.. الاجتماع السابع بين الفريق الوطني والطرف الممثل للتحالف

بدأ الأربعاء، الاجتماع المشترك السابع بين الفريق الوطني والطرف الممثل لتحالف العدوان على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية.

وأكد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد القادري في تصريح أن أولويات الفريق الوطني فتح الممرات الإنسانية ورفع حصار العدوان على مدينة الدريهمي.

وأوضح أن الفريق الوطني سيبحث تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والبناء على نجاح مرحلتي إعادة الانتشار التي نفذها الفريق من جانب واحد.

وبين أن الطرف الآخر يطرح نقاطا خارج اتفاق السويد وهذا يعكس تهربهم من تنفيذ التزاماتهم التي حددها الاتفاق.

من جهته أكد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة العميد ياسر المغربي أن خروق مرتزقة العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف خلال عام كامل منذ اتفاق السويد.

وأضاف ، نحن دعاة السلام المشرف وسنقدم ما يساعد على تحقيقه وفي حال واصل المرتزقة تعنتهم ومغالطاتهم فنحن رجال الحرب وقد خبرونا في ذلك.

ويأتي الاجتماع في ظل مواصلة قوى العدوان خروقاتها الكبيرة والتي وصلت إلى شن زحوف مكثفة على مواقع الجيش واللجان الشعبية وشن غارات جوية لقوى التحالف منذ توقيع اتفاق السويد قبل أكثر من عام.

 
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مصدر الخبر: صنعاء ـ وكالات
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