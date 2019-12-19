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رقم الخبر: 271253 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 21:16 الاقسام: محليات  
ظريف: واشنطن تريد إستخدام آلية الزناد رغم أنها ليست عضواً بالإتفاق النووي

ظريف: واشنطن تريد إستخدام آلية الزناد رغم أنها ليست عضواً بالإتفاق النووي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في إشارة ضمنية الى مزاعم وزارة الخارجية الاميركية القاضية بان واشنطن يحق لها إستخدام آلية الزناد الذاتي وذلك نظرا الى انها كانت أحد أطراف الإتفاق النووي. إن ترامب قد ألغى منذ فترة طويلة شراكة اميركا في الإتفاق النووي.

وجاء رد ظريف على الإتفاق بين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي "تد كروز" ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الرامي الى الاستفادة من آلية الزناد الذاتي رغم خروج واشنطن الأحادي من الإتفاق النووي.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: انه لا تكتفي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة أولئك الذين يسعون إلى الامتثال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بل وادعت (وزارة الخارجية الأمريكية) أن الولايات المتحدة بإمكانها إستخدام آلية الزناد الذاتي لأنها كانت واحدة من الشركاء والأطراف في الإتفاق النووي.

وذكّر وزير الخارجية الإيراني واشنطن بأنها قد خرجت من جانب واحد من الإتفاق النووي وكتب يقول: "خبر عاجل: دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) علق صراحة ومنذ وقت طويل مشاركة اميركا في الإتفاق النووي. انه عار.

ونشر ظريف صورة للمذكرة الرئاسية الأمريكية بتاريخ 8 مايو 2018 بعنوان "إلغاء المشاركة الأمريكية في الإتفاق النووي".

وكان ترامب قد كتب في المذكرة الرئاسية:" على وزارة الخارجية الاميركية إتخاذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع وزير الخزانة ووزير الطاقة، لإلغاء عضوية الولايات المتحدة ومشاركتها في الإتفاق النووي ".

 

 

 
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