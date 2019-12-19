إنطلقت تظاهرات في شوارع مانهاتن وتايمز سكوير في نيويورك تأييداً لعزل ترامب، وقد حمل المتظاهرون لافتاتٍ تطالب بعزل الرئيس، وبعضها يصفه بالخائن والمجرم.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوّت اليوم على توجيه قرار اتهامي إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية التخابر مع أوكرانيا.

وأضافت: إن مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية والتي كفلها الدستور، لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس وهما "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

وأكّدت بيلوسي أن الوقائع بينت أن ترامب أساء إستغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية، وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي.

وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء قائلاً: إن "الناخبين يقولون إن الديمقراطيين يحاولون سحب أصواتهم. كانت بيلوسي محقة في المرة الأولى. لقد أسفرت إجراءات عزلي عن نتائج عكسية تماماً على الديمقراطيين. كيف يمكنك عزل الرئيس من الذهاب إلى المحاكم؟".

وأضاف ترامب "يريدون مساءلتي وعزلي، وأنا لست قلقاً، ومع ذلك لقد إنتهكوا جميعاً القانون بطرق مختلفة. كيف يمكنهم أن يفعلوا ذلك، وأن يعزلوا رئيساً ناجحاً جداً للولايات المتحدة ولم يقم بأي شيء خاطئ!، هؤلاء الأشخاص مجانين".

ترامب كان قد إتهم من جهته رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي بتقويض الديمقراطية، وقال في رسالة موجهة إليها بشأن إجراءات العزل، إنها بمواصلة هذا المسار تعلن حرباً مفتوحة على الديمقراطية الأميركية، واتهمها كذلك بعرقلة العدالة وجلب الألم والمعاناة للمواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية وحزبية أنانية. وجاءت تصريحات ترامب قبل يوم من النقاش المرجّح أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود إتهامات ضدّه.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أكّد أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل ستكون أولى الأولويات إذا ما قرر مجلس النواب الأميركي عزله الأسبوع المقبل، ومصادر ترجح أن ترامب يميل إلى محاكمة مبسطة في مجلس الشيوخ تسمح له بتجاوز سريع للخطر الذي يتهدد رئاسته.

نائب الرئيس الأميركي السابق شدد في وقت سابق على أن الرئيس الأميركي الحالي يعمل من أجل أولويات إدارته التي تخدم الأثرياء، وأكّد أن جلسات الإستماع الخاصة بعزل ترامب ستنتهي إلى أنه يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، بينما قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي: إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس الأميركي إستخدم مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية خاصة به، واتهمت ترامب بتقويض الأمن القومي عن طريق حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا لصالح الروس.