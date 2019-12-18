أكد وزير الطرق وإعمار المدن الايراني، محمد إسلامي، على رفع حجم ترانزيت السلع عبر البلاد من 10 ملايين طن سنوياً الى 50 مليوناً لمواجهة مخططات العدو الرامية الى شطب ايران من طريق الحرير.

وقال إسلامي، في تصريح له يوم الثلاثاء: انه يتم حالياً ترانزيت 10 ملايين طن من السلع عبر الطرق البرية والسككية في البلاد من ضمنه 80 بالمائة برياً و20 بالمائة سككياً. وأضاف: ان طاقة البلاد في مجال الترانزيت تبلغ 50 مليون طن ويتوجب الوصول الى هذا الرقم بدعم من شركات النقل المحلية والدولية للعمل على إحباط مخطط العدو الرامي الى شطب ايران من طريق الحرير.

وأشار وزير الطرق الى ديمومة مسيرة التنمية في البلاد رغم الحظر الظالم، وأضاف: انه تم منذ 6 أعوام لغاية الآن إنشاء 4 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، كما سيضاف 580 كيلومتراً الى الطرق الحرة في البلاد حتى نهاية فترة الحكومة الحالية (بعد نحو عامين).

وفيما يتعلق بتطوير شبكة سكك الحديد في البلاد، قال إسلامي: انه تم ربط 5 محافظات بشبكة سكك الحديد في البلاد وسيضاف 1200 كيلومتر الى الشبكة حتى نهاية فترة الحكومة.

وحول إنشاء الطرق في القرى والآرياف، قال: انه سيتم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس)، الانتهاء من تعبيد ألفي كيلومتر من الطرق القروية بالإسفلت و3500 كيلومتر في العام القادم.

فشل إيقاف مسيرة نمو الإنتاج في البلاد

من جهته، أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، رضا رحماني، ان الحظر الأميركي فشل في إيقاف مسيرة نمو الإنتاج وفرص العمل في البلاد.

وقال رحماني، الثلاثاء، في كلمته خلال ملتقى الإدارة الجهادية المنعقد في طهران: إن إنتاج البلاد على مختلف الأصعدة كالتعدين والعمل والتسويق وغيرها شهد نمواً خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بفضل نشاطات القوى والكوادر الشبابية للبلاد. وأضاف: ان ايران حققت نمواً ملحوظاً في قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيمياويات والإسمنت وغيرها خلال العام الجاري، حيث تم تحقيق النجاح في إحباط الحظر وإعاقته عن التأثير السلبي وإفشال هدف خفض كمية المنتجات في الأسواق. وتابع: ان وزارة الصناعة تعمل على تعزيز المسيرة النامية للقطاع الصناعي في البلاد، ويتم حالياً إنتاج جميع السلع التي يمكن تصنيعها محلياً وتم تخصيص نحو 10 مليارات دولار للإنتاج والإستثمار كانت قد خصصت للسلع المستوردة سابقاً.

ونوه رحماني الى وجود 20 ألف سيارة صنعت محلياً؛ لكنها كانت تعاني من نقص بعض أجزائها بسبب الحظر، إلا أن القطاع الخاص والصناعات الدفاعية ساهما في تأمين هذه الأجزاء، حيث تم إكمال وتسويق 10 آلاف سيارة منها.