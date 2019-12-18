أشار وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى مسيرة نمو العلاقات بين ايران وروسيا، وقال: ان ايران تحولت الى شريك استراتيجي لبلاده.

وجاء تصريح نوفاك وزير الطاقة ورئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون التجاري مع ايران لدى استقباله السفير الايراني مهدي سنائي في موسكو الثلاثاء، بمناسبة إنتهاء مهام عمله، حيث أجرى الجانبان جولة من المباحثات .

وأكد نوفاك، خلال اللقاء، ان ايران أصبحت شريكاً استراتيجياً لروسيا، وقال: انه خلال السنوات الست الماضية بذلت جهود مميزة في سياق التعاون الثنائي والإقليمي وتطورت العلاقات بين ايران وروسيا في كافة المجالات .وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أيضاً شهدت تطوراً متميزاً، وأضاف: ان تنفيذ المشاريع الكبيرة في مجالات الطاقة والنقل والشحن وإتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بإمكانه أن يكون مفيداً وقيماً.

وأعرب وزير الطاقة الروسي عن أمله في أن يتم توظيف خبرات هذه الفترة في المستقبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.