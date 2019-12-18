أعلن رئيس الغرفة المشتركة بين ايران وألمانيا، ان رئيس (إينستكس) سيزور ايران في 12 كانون الثاني/ يناير القادم؛ مبيناً انه من المقرر أن يزور ايران مرة كل شهرين، بهدف بحث سبل التبادل المالي للسلع غير المشمولة بالحظر.

وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء فارس، قال عباس علي قصاعي: ان رئيس آلية دعم التبادل المالي بين أوروبا وايران (إينستكس) سيزور ايران في 12 كانون الثاني/ يناير القادم. وأوضح ان ميشائيل بوك سيقوم بزيارة الى ايران مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر؛ مضيفاً: ان الرئيس الجديد للآلية المالية الأوروبية مع ايران، يزور ايران للمرة الثانية، والهدف من زياراته هو مزيد التعرف على ايران وإجراء مزيد من دراسة تدشين القنوات المالية الأوروبية مع ايران.

وأشار قصاعي الى حديث ميشائيل بوك بشأن تدشين أداة (إينستكس) المالية، وقال: ان بوك وخلافاً لكل مرة، تحدث بشكل إيجابي بشأن هذه القناة المالية؛ فقد رأى أنه رغم أننا لا يمكننا أن نرفع الحظر ولا يمكننا أن نطلق قنوات مالية للسلع غير المشمولة بالحظر؛ ولكن كبداية فان تدشين قناة التبادل المالي للأدوية والمواد الغذائية الخارجة عن قائمة الحظر يمضي في المسار الصحيح للدخول الى قناة (إينستكس).

وأردف قصاعي: في حال تحقق هذا الأمر، فسيتم إنجاز التبادل المالي للسلع غير المشمولة بالحظر عبر قناة (إينستكس) بشكل أكثر سهولة.