أعلن المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الايرانية، عن تصدير مشتقات نفطية بقيمة 7ر1 مليار دولار عبر هذه السوق في 5 شهور منذ 23 يوليو/ تموز 2019.

وأوضح علي حسيني، في تصريح لوكالة أنباء فارس الأربعاء، بأن الصادرات المذكورة شملت أنواع المشتقات التكريرية، لافتاً الى قابلية التطوير والتوسع بهذا المجال. ولفت الى أن من أهم عوامل نجاح تسويق المشتقات النفطية تتمثل بالتنوع والهيكلية المرنة لبورصة الطاقة، وإرادة الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية في الإفادة من الأرضية الشفافة والتنافسية في هذه البورصة.