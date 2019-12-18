أكد السفير الايراني السابق في أوكرانيا، كاظم قاسمي، على توجهات ايران البناءة تجاه مشروع "حزام واحد - طريق واحد"، وقال: ان ربط الممرات البحرية والبرية بين ميناءي جابهار الايراني وجوادر الباكستاني سيعزز فرص نجاح هذا المشروع.

وفي كلمة ألقاها قاسمي، الذي مثل الجمهورية الإسلامية في مؤتمر "العلاقات الإعلامية بين شركاء مشروع حزام واحد - طريق واحد" الدولي في اسلام آباد، أضاف: ان دور إيران وباكستان كان على الدوام دوراً رئيسياً ومعتدلاً وفريداً في إستتباب الأمن وتعزيز التنمية على الصعيد الاقليمي. وتابع: ان المسؤولين الايرانيين والباكستانيين مهدوا الطريق للتقارب والتعاون الشامل لأعضاء رابطة الدول المستقلة ومنطقة غرب آسيا من خلال موقفهم السليم تجاه مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والدور البناء في الاستراتيجيات القائمة على توجهات متعددة الجوانب.

وأشار قاسمي الى مشروع "حزام واحد - طريق واحد"، قائلاً: ان ايران تعتبر بأن نجاح هذا المشروع رهن باتصاله بالممرات البحرية والبرية بين ميناءي جابهار وجوادر الاستراتیجيین، مؤكداً على دور وسائل الإعلام وتعزيز العلاقات الإقليمية مع أعضاء مشروع "حزام واحد - طريق واحد" لمواجهة الدعايات الغربية المغرضة ضد هذا المشروع.