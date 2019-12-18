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رقم الخبر: 271245 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 16:31 الاقسام: محليات  
ايران وضعت سياساتها على اسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الاقلييمة
المتحدث باسم الخارجية :

ايران وضعت سياساتها على اسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الاقلييمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت سياساتها على اسس حسن الجوار وسعت الى جانب عدم التدخل في شؤون دول المنطقة ان تدعم هذه البلدان.

تصريحات موسوي هذه، جاءت اليوم الاربعاء في كلمة ادلى بها خلال مراسم احياء "اسبوع البحث" بجامعة اهل البيت (عليهم السلام) في طهران.

واضاف المتحدث باسم الخارجية، "لطالما تابعنا هذه السياسة مع الدول الستّ الاعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي، وابلغناهم بأساليب عديدة، اننا مستعدون للتعايش السلمي معكم".

يتبع ...


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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