أشارت الدكتورة "سعاد بنت محمد اللواتية" وزيرة شؤون الفنون في سلطنة عمان "سعاد بنت محمد اللواتية" اليوم الأربعاء، إلى تاريخ العلاقات القوية بين البلدين، منوهة الى المكانة الرائعة والبديعة للفن الإيراني في العالم .

وأفادت السفارة الإيرانية في عمان، أن وزيرة شؤون الفنون العمانية وخلال لقائها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان حجة الإسلام "محمد رضا نوري شاهرودي" ، أعلنت إن وزارتها التي تشكلت حديثا ، تأمل بالافادة من خبرات إيران الطويلة في تاريخ الفن الإيراني، لاسيما في مجال الأفلام والفنون البصرية والموسيقى الشعبية والتقليدية.

بدوره هنأ السفير شاهرودي بتعيين الدكتورة سعاد اللواتية في وزارة الفنون، واصفا مبادرة سلطان عمان في تشكيل هذه الوزارة، مؤشر على اهتمام سلطنة عمان الخاص بالفنون ودورها في التنمية البشرية، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في مختلف مجالات الفنون مع عمان.

كما أشار علي موسوي زاده، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى إمكانات التعاون في مجال الفنون، وأوضح بعض الأنشطة التي تم تنفيذها بين إيران وسلطنة عمان، وأكد على ضرورة دعم مسؤولي البلدين في تطوير التعاون الثقافي والفني المشترك.

كما بحث الطرفان، سبل توسيع التعاون الفني الثنائي وضرورة تطويره والتعاون مع مختلف مؤسسات السينما والمسرح والفنون البصرية والتصوير والموسيقى التقليدية للبلدين.

تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بعلاقات واسعة في مختلف المجالات، مما دفع سلطات البلدين إلى زيارة عواصم بعضهما البعض من وقت لآخر لمواصلة تطوير هذه العلاقات بأبعاد مختلفة.