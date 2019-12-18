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رقم الخبر: 271236 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قريباً.. الكشف عن محاكي جراحة العيون الإيراني

قريباً.. الكشف عن محاكي جراحة العيون الإيراني

قال مساعد رئيس مركز أبحاث العيون في جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية: يجري تطوير جهاز محاكاة إيراني لجراحة العيون، وخاصة جراحة الساد، وسيتم الكشف عنه قريبا.

وأضاف حميد أحمديه في مائدة مستديرة عقدت يوم الثلاثاء: أن جهاز المحاكاة هذا سيتم تصنيعه بالتعاون مع جامعة شريف للتكنولوجيا وسيتم الكشف عنه في المستقبل القريب.

وأوضح ان الكوادر الطبية ستتلقى تدريبات على الإجراء الصحيح للجهاز قبل استخدامه لمنع الضرر للمريض.

وأعلن أحمدية أن توفير محلول لنسيج القرنية من الاجراءات الأخرى لهذا المركز وقال: حتى الآن كان يستخدام المحلول الخارجي، وتم إعداد هذا المحلول وهو منافس تماما للعينة الخارجية بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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