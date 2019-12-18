تم امس الثلاثاء وبحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية «سورنا ستاري» إلى جانب وزير العلوم منصور غلامي ازاحة الستار عن 10 منتجات تكنولوجية في المعرض السابع للمعدات والمواد المختبرية «ايران lab» المقام في طهران.

وبدأت نشاطات المعرض السابع للمعدات والمواد المختبرية «ايران lab» صباح الثلاثاء في مدينة المعارض الدولية بطهران بمشاركة 350 شركة معرفية حيث تم ازاحة الستار عن 10 منتجات تقنية في مجال المعدات المخبرية في اليوم الاول.

والمعدات التقنية التي تم ازاحة الستار عنها شملت انظمة قياس حرارية تعمل باشعة غاما ومجاهر الكترونية وطابعات ثلاثية الابعاد بايولوجية وجهاز قياس الاجسام وجهاز میکرواسبکتروفتومتر للتحليل الدقيق.

وتستمر فعالیات المعرض حتى يوم غد الجمعة 20 كانون الاول /ديسمبر الحالي.