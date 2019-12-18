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رقم الخبر: 271234 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 14:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أستاذ جامعة شيراز للعلوم الطبية من بين أفضل العلماء في العالم

أستاذ جامعة شيراز للعلوم الطبية من بين أفضل العلماء في العالم

ادرج موقع النخب الطبية العالمية (expertscape.com)، الطبيب الايراني، والاستاذ بجامعة شيراز للعلوم الطبية «الدكتور علي اكبر اسدي بويا»، على قائمة النخب الطبية العالمية.

واعلنت دائرة العلاقات العامة لجامعة شيراز للعلوم الطبية یوم الثلاثاء، ان «اسدي بويا»، قدم اكبر عدد من المقالات التخصصية حول مرض التشنج العصبي لدى الاوساط العلمية الدولية ليحرز المكانة العلمية الاولی في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وفي تصريح له بالمناسبة، اكد الدكتور الايراني المتفوق، على ان التعاون بهذا الصدد مع سائر الباحثين ستشهد من الان فصاعدا المزيد من النمو والتقدم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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