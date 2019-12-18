واعلنت دائرة العلاقات العامة لجامعة شيراز للعلوم الطبية یوم الثلاثاء، ان «اسدي بويا»، قدم اكبر عدد من المقالات التخصصية حول مرض التشنج العصبي لدى الاوساط العلمية الدولية ليحرز المكانة العلمية الاولی في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وفي تصريح له بالمناسبة، اكد الدكتور الايراني المتفوق، على ان التعاون بهذا الصدد مع سائر الباحثين ستشهد من الان فصاعدا المزيد من النمو والتقدم.