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رقم الخبر: 271232 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 14:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
زهرة تعالج أشد أنواع السرطان فتكا!

زهرة تعالج أشد أنواع السرطان فتكا!

توصل العلماء إلى تركيبة دواء مذهلة أساسها مادة في زهرة أوفاريا الاستوائية (Uvaria)، التي تقتل الخلايا السرطانية في البنكرياس.

وتفيد مجلة ChemMedChem، بأن سرطان البنكرياس أحد أشد أنواع السرطان عدوانية، ومع إمكانية اكتشافه مبكرا، إلا أنه من الصعب علاجه، لأنه مقاوم لمعظم الأدوية المستخدمة في علاج أمراض السرطان.

وقد اكتشف علماء من بريطانيا واليابان برئاسة سيمون لويس من جامعة باث والبروفيسور سوريش أوالي من جامعة تويامي، أن مادة Grandifloracin، الموجودة في زهرة أوفاريا الاستوائية التي تنمو في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والجزر الفلبينية تقتل الخلايا السرطانية في البنكرياس.

وقد تمكن العلماء من ابتكار ثلاثة مستحضرات طبية أساسها مادة Grandifloracin، لعلاج سرطان البنكرياس.

ومع أنه لا بد من الانتظار خمس سنوات لاختبار هذه المستحضرات، قبل خضوعها لاختبارات سريرية، إلا ان العلماء أعلنوا أن هذه المستحضرات ستكون فعالة جدا وأقل سمية مقارنة بالأدوية المستخدمة حاليا.

ويقول سيمون لويس، «سرطان البنكرياس عدواني جدا ويتطور الورم أسرع من وصول المواد المغذية إلى الجسم عبر الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى جوع وموت الخلايا السليمة، في حين يستمر نمو الخلايا السرطانية. والأدوية التي ابتكرناها تقضي على تحمل الخلايا السرطانية الجوع فتموت، في حين لا تتأثر الخلايا السليمة المزودة بالمواد المغذية».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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