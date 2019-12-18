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رقم الخبر: 271231 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 14:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل من خطر الموت

تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا يقلل من خطر الموت

أوضح علماء أن تناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية.

وأجرى الباحثون دراسة على النظام الغذائي لما يقرب من 23 ألف متطوع لمدة 8 سنوات، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 40 في المائة.

ووجد الخبراء أن الفلفل الحار كان مفيدا لصحة القلب لدى المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

وأشار الباحثون إلى أن مادة الكابسيسين والتي تعد المركب النشط في الفلفل الحار وتعمل كمضاد للالتهاب، ربما تكون السبب في ذلك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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