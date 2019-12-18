من الأفكار السائدة لدى الكثير من نساء المجتمع، هي فكرة «عدم إمكانية فهم الرجل»، لذلك فإن الكثير من السيدات يعتقدن أن الرجل من عالم آخر، مختلف تماماً ولا يمكن فهمه، مهما كانت المحاولات، لذلك فإن هذا المقال فرصة أمام أي امرأة لمعرفة بعض الحقائق عن الرجل، نسعى من خلاله توفير فرصة ذهبية لجميع النساء، فرصة معرفة الرجل فرصة لا يجب تفويتها.

الرجال يتحكمون ببواطن الشخصية

مع أن الرجل عموماً يمتلك شخصية تعشق المظاهر، خصوصاً ما يتعلق بأمور النساء، الا أن هناك حقيقة تخصه وهي أن الرجل لا يحكم على الأشخاص من مظاهرهم بل يهتم بالجوهر أيضاً، ذلك لأنه خبير ببواطن الشخصية وعلى الرغم من أن الشكل والمظهر له تأثير على الرجل، إلا أن إهتمامه بالجوهر شيء أساسي جداً بالنسبة له.

حواء الغيورة

الرجال عموماً يعشقون غيرة حواء عليهم، لذلك لا يملون أبداً من المحاولة في إشعال المرأة بطرق مباشرة أو غير مباشرة ليستطيع أن يعيش شعور الغيرة عليه، فالغيرة بالنسبة لهم هي إحدى علامات إنفجار الحب، وأكثر الأشياء التي تشعرهم بقوة حب المرأة وإنجذابها.

النجاح في اختبارات الصبر

إن أكثر ما يؤكد للرجال حب المرأة هي اختبارات الصبر والتحمل والتضحية، لذلك يقوم الكثير منهم بفعل عكس ما تريده حواء أو رفض طلباتها، لأن ذلك سيظهر المرأة بشكل كامل أمامه، هل هي مستعدة للتنازل والصبر أم لا، لذلك فإن نجاح حواء في عدم إثارة المشاكل تجاه هذه العادة، تجعل من الرجل يعاود الحرص على فعل كل شيء تحبه المرأة.

المرأة المعطاءة

العطاء هو أهم عامل لإستمرار الكثير من العلاقات البشرية، إلا أن له خصوصية حساسة بالنسبة للرجل فهو يعشق المرأة المعطاءة سواء كان نوع العطاء مادي أو معنوي، حيث أن أكثر الرجال وفي قرارة أنفسهم يخافون دائماً من توقف عطاء حواء، لذلك يفضلون الصمت دائماً أمام العطاء خوفاً من إنقطاعه.

عدم النظر إليه بشفقة أو اعتباره ضعيف

من الطبائع المعروفة عن الرجل هو أنه دائماً ما يحاول الحفاظ على هيبته أمام الأصدقاء والعائلة، وبالتالي فإن هذا الشيء سينطبق على علاقته بحواء، هذا الشيء هو الأدق في تفسير إنفعالات الرجل وغضبه عندما يشعر بأن نظرة شفقة أو فهمه على أنه يمر بضعف.