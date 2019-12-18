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رقم الخبر: 271227 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 13:44 الاقسام: محليات  
هبوط اضطراري لطائرة كويتية في طهران

هبوط اضطراري لطائرة كويتية في طهران

هبطت طائرة لنقل الركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية في مطار الامام الخميني (رض) بطهران اثناء رحلتها من الكويت الى مدينة مشهد المقدسة /شمال شرق ايران/ .

وقالت دائرة العلاقات العامة في مطار الشهيد هاشمي نجاد في مدينة مشهد المقدسة ان الطائرة الكويتية برقم الرحلة 511 كانت قد أقلعت من الكويت باتجاه مشهد قد غيّرت مسارها صوب مطار الامام الخميني (رض) في طهران بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

وفي سياق متصل غيّرت طائرة نقل ركاب ايرانية تابعة لشركة آتا للخطوط الجوية في الرحلة المرقمة 5629، والتي كانت قد اقلعت من مدينة مشهد باتجاه مطار مهرآباد بطهران، الى مطار سبزوار /شمال شرق/ بسبب انخفاض مستوى الرؤية ايضا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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