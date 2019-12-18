بدأ، اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك السابع بين الفريق الوطني اليمني والطرف الممثل لتحالف العدوان على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية.

وأكد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد القادري في تصريح لـ "المسيرة" أن أولويات الفريق الوطني فتح الممرات الإنسانية ورفع حصار العدوان على مدينة الدريهمي.

وأوضح أن الفريق الوطني سيبحث تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والبناء على نجاح مرحلتي إعادة الانتشار التي نفذها الفريق من جانب واحد.

وبين أن الطرف الآخر يطرح نقاطا خارج اتفاق السويد وهذا يعكس تهربهم من تنفيذ التزاماتهم التي حددها الاتفاق.

من جهته أكد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة العميد ياسر المغربي أن خروق مرتزقة العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف خلال عام كامل منذ اتفاق السويد.

ويأتي الاجتماع في ظل مواصلة قوى العدوان خروقاتها الكبيرة والتي وصلت إلى شن زحوف مكثفة على مواقع الجيش واللجان الشعبية وشن غارات جوية لقوى التحالف منذ توقيع اتفاق السويد قبل أكثر من عام.



