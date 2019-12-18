أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ان وزارته تعمل على تعزيز نشاطات التعبئة (بسيج) في مختلف المجالات العلمية.

وقال حاتمي، في تصريح أدلى به خلال الملتقى التخصصي الثاني للناشطين التعبويين في المجالات العلمية اليوم الاربعاء، إن قوات التعبئة عرفت بتوجهاتها الدفاعية بسبب تواجدها المؤثر في حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) والملاحم التي سطرتها إبان الحرب.

ونوه الى أن دور التعبئة تبلور ايضا في مشاريع الاعمار والبناء ومساعدة المحرومين وخلق فرص العمل وريادة الأعمال وتجلى بقوة في جميع الشرائح والمؤسسات وبرز في جميع القرى والمدن ونما مع التوجهات الأخرى للتعبئة تمشيا مع الاستعداد العسكري ، وباتت هذه الشتلات الصغيرة شجرة عملاقة وجلبت العديد من الثمار للشعب.

واشار الى ان مفجر الثورة الاسلامية شبّه التعبئة بالشجرة الطيبة والنقية بفضل انجازاتها في المناطق الفقيرة ومساعداتها للمستضعفين في البلاد وخارجها حيث حفل سجلها بالنمو والبركات على مدى 40 عاماً من عمر الثورة الاسلامية.

ولفت وزير الدفاع الى ان الوزارة عملت على توظيف طاقات التعبئة حيث توصلت الى رؤى جيدة في مجال تعزيز البنية الدفاعية للبلاد وتحويلها من الافكار الى التطبيق.

واعتبر الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها النخب التعبوية في وزارة الدفاع تعد مراكز لانبثاق الفكر والابتكارات بهدف ايجاد حلول للمشاكل في ايران الاسلامية.

ووصف التعبئة بالمنظمة الكبيرة ذات الجوانب والمجالات العديدة، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تعزيز نشاطات التعبئة في المجالات العلمية.

ولفت الى ان الحفاظ على القوة الردعية وتعزيزها بفضل التفكير البسيجي قد تبلور في جميع الاستراتيجيات والخطط، ومن خلال هذا التفكير القوي تحقق الصمود في مواجهة بلطجة نظام الهيمنة.