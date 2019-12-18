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رقم الخبر: 271220 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 13:40 الاقسام: منوعات  
كلاب تبهر صاحبها باكتشاف هيكل عظمي عمره 65 مليون عام

كلاب تبهر صاحبها باكتشاف هيكل عظمي عمره 65 مليون عام

أصيب رجل أمريكي، يدعى جون غوبسيل، عمره 54 عاما، بالدهشة عندما اكتشفت كلابه الأليفة هيكلا عظميا يبدو أن عمره 65 مليون عام، على شاطئ سومرست.

وكان غوبسيل،  يسير مع اثنين من كلابه على ساحل ستولفورد، سومرست، عندما عثر على عظمة تبين أنها جزءا من مخلوق متحجر طوله 5 أقدام ونصف القدم.

ويعتقد الرجل المحظوظ، الذي يهوى علم الآثار، أن الاكتشاف المتحجر يعود لمخلوقات بحرية ما قبل التاريخ، معروفة باسم الإكثيوصورات، التي عاشت خلال العصر الجوراسي.

وقال غوبسيل: (غالبا ما أذهب إلى الشاطئ للنزهة مع كلابي. وكنا هناك عندما رأيت هذا الشيء وفكرت ما هذا؟. وأدركت أنه كان من الأشياء المدهشة وذات جودة عالية، اعتقدت أن القطعة تعود إلى مخلوق بحري متحجر، وربما كان إكثيوصور).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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