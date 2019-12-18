خلق الله الطيور بجميع أحجامها وألوانها وكل نوع تميزه عن الأخرى، ولكنه ميز فئات معية بخصائص أبرز من غيرها كالحجم الكبير أو متناهي الصغر،فهناك مميز بالالوان الرائعة والاصوات الجذابة. وسنتعرف هنا على قائمة أجمل أغرب الطيور في العالم.

- الطائر الكاردينال

تعني كلمة كاردينال الأحمر المشرب بالصفرة وهذا لون الطائر، كما يسمى بالطائر الأحمر ويعيش الطائر الأحمر أو كاردينال في شرق الولايات المتحدة، وأمريكا الشمالية وجزيرة هاواي وجنوب كندا كما نجده عادة في الغابات والحدائق، حجمه يكون متوسط حيث يبلغ 45 غم تقريبا أما طوله فيصل 21 سم تقريبا، بصفة عامة يأكل الكاردينال الحبوب ويأكل أيضا الفاكهة والحشرات، أما ذكر الكاردينال فهو يختلف عن الأنثى فتجد الذكر لونه أحمر مشرب بصفرة وشكله رائع، أما الأنثى فلونها الترابي المشرب بالحمرة الخفيفة والذكر يتولى مهمة إطعام الأنثى أثناء احتضانها للبيض.

ويتميز طائر الكاردينال بالصوت الرائع الذي يحتوي على أكثر من نغمة، يستخدم الغناء في حماية المنطقة التي يعيش فيها فيقوم بالغناء حولها ليحدد أطرافها، كما يستخدم صوته في تحذير باقي الطيور في حالة هجوم عدو عليهم، يكون شرس ويتصرف بأسلوب عدائي إذا اقتحم أي طير في المكان الذي يعيش فيه، والطرائف التي يقوم بفعلها هذا الطائر انه يهاجم النوافذ عادة، حيث إذا شاهد انعكاس صورته على النافذة يعتقدها طائر يهاجمه فيحاول الدفاع عن نفسه.

طائر البناناكويت





يعيش طائر البناناكويت في المنطقة المحصورة بين جنوب المكسيك والبرازيل وشمال الأرجنتين وكوبا، يتميز بلونه الأصفر وبحجمه الصغير فيتراوح وزنه بين خمسة غرامات إلى اثنا عشر غراما، أما طوله فيكون بين سبعة إلى اثنا عشر سم، لديه غدة موجودة في الذيل مثل اغلب الطيور ووظيفتها هي إفراز مادة شمعية، تحافظ هذه المادة على لمعان ريشه وتقيه من المياه والميكروبات، غذاء هذا الطائر هو رحيق الزهور كما يأكل الحشرات أيضا.

يقوم طائر البناناكويت ببناء العش الخاص به بواسطة الأعشاب وأوراق الشجر الجافة، وتكون في الأعلى على بعد من خمسة إلى ثلاثون قدم من الأرض وفتحة العش تكون للأسفل، وفي كثير من الأحيان تقوم ببناء الأعشاش الخاصة بها بجانب أعشاش الدبابير لتحمي نفسها من الأعداء، لا يخاف طائر البناناكويت من الإنسان وتجده متواجد في الأماكن الموجود فيها مياه حول المنازل وفي أنحاء المدن.

حمامة نيكوبار





يعد هذا النوع من أجمل أنواع الطيور في فصيلة الحمام كلها، وهي تتميز بالريش الملون والألوان الجذابة وهي من أكثر أنواع فصيلتها في الطول، فيصل طولها إلى أربعين سم تقريبا كما أنها ثقيلة نسبيا، توجد حمامة النيكوبار في جنوب شرق آسيا وأيضا كما يوحي اسمها موجودة في جزر نيكوبار. تقوم حمامة نيكوبار ببناء أعشاشها من أغصان الشجر الجافة.

ويقوم باحتضان البيض كلا من الذكر والأنثى حتى تنتهي مدة الاحتضان ويفقس البيض وينتج حمام صغير خالي من الريش، تقوم أنثى نيكوبار بتغذية صغارها بواسطة منقارها كأنه أنبوب، حيث تفرز حويصلتها سائل ابيض يشبه الحليب يتغذى الصغار عليه، فلا يأكل صغار النيكوبار الحبوب مثل الكبير منه إلا بعد مرور عشرة أيام، ولا بد أن يبقوا هذه المدة دافئين ولا يأكلون أي شيء آخر، وحمامة نيكوبار أغلب الوقت تقضيه على الأرض وفي الغالب ما تتحرك في وسط جماعات حتى تبيت معهم، أثناء طيران هذا النوع فانه يطير على شكل أعمدة منظمة غير باقي الطيور التي تطير بشكل عشوائي.

طائر العقعق التايواني الأزرق





هو نوع من فصيلة الغرابيات وموجود على قمم جبال تايوان حيث ارتفاع 1200 متر، وهو الطائر الذي يمثل تايوان وهو كبير في الحجم فطوله يصل إلى 64 سم، إضافة إلى ذيله الطويل الذي يصل إلى 30 سم ولا يوجد فرق بين الذكر والأنثى من حيث الشكل، يتواجد دائما طائر العقعق في جماعات تتكون من ثلاثة إلى ثمانية طيور أو أكثر، وأثناء الطيران تتجمع مع بعضها وتطير في أسراب بشكل منظم ورائع، يقوم طائر العقعق مساعدة الصغار في إطعامهم وحمايتهم وهذا تصرف فريد بالنسبة للطيور، يتغذى العقعق على اللحوم فانه يأكل الثعابين والطيور الأخرى والحشرات، كما يمكنه أيضا أن يأكل الفاكهة لكن ليس في الغالب.