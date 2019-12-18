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رقم الخبر: 271218 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 13:30 الاقسام: منوعات  
زوجان يعثران على 'كنزهما المفقود'بین النفايات

زوجان يعثران على 'كنزهما المفقود'بین النفايات

نجح زوجان أستراليان في العثور على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة، وذلك عقب إلقائها عن طريق الخطأ مع النفايات.

وأشارت شبكة 9 News الأسترالية، إلى أن الزوجين اللذين لم يكشفها هويتهما ، كانا يجددا منزلهما الواقع في ضاحية "مالفرن" بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.

وعقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما.

وتجاوب العاملون في المحطة مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن متحدث باسم محطة النفايات قوله: (إننا لا نوفر خدمة البحث عن الأشياء في القمامة، إلا أن الزوجين تعرفا على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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