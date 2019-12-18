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رقم الخبر: 271217 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 13:30 الاقسام: منوعات  
رجل أعمال ولص بنوک في آن واحد

رجل أعمال ولص بنوک في آن واحد

لعقود طويلة، ظن الناس في أستراليا أن روس مكارتي مجرد رجل أعمال نموذجي، يمارس نشاطاته في البورصة، واستغرق الأمر وقتا طويلا، حتى تمكنوا من اكتشاف الجانب الآخر من حياته.

واعترف مكارتي (70 عاما) أمام محكمة في مدينة سيدني بأنه يعيش حياة مزدوجة، معترفا بأنه كان متورطا في عمليات سطو مسلح على بنوك عدة خلال السبعينات، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وظلت عمليات السطو المسلح لغزا يحير السلطات التي أخفقت في العثور على المجرم الذي يقف ورائها، إلا أن أعادت فتح التحقيق فيها خلال عام 2018.

وأقر مكارتي بالذنب في 4 من أصل 8 تهم موجهة إليه تتعلق بسرقة بنوك في مدينة سيدني، بمبالغ وصلت إلى 12 ألف و 700 دولار.

وقال إنه كان يستغل ساعة الغذاء في العمل من أجل سرقة البنوك، إذ كان يهاجم هذه المؤسسات المصرفية بمسدس مزيف ويرتدي ملابس تنكرية تخفي ملابسه.

لكنه ترك دليلا، ولو صغيرا، قاد في نهاية المطاف إلى القبض عليه، إذ كان يكتب تهديدا بخط يديه ويشهره في وجوه موظفي البنوك، يطالبهم فيه بتسليمه النقود.

واعتمدت السلطات، التي عثرت على هذا التهديد ومقارنة البصمات الموجودة عليه، بأوراق أخرى تحمل بصمات مكارتي، لتكتشف أنه اللص المسؤول عن عمليات السطو.

وكان مكارتي يعود إلى عمله بعد استراحة الغداء وكأن شيئا لم يكن، ليمارس عمله كالمتعاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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