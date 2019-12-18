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رقم الخبر: 271216 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 13:29 الاقسام: منوعات  
طفلة تنقذ حياة والدتها بفضل فيديو

طفلة تنقذ حياة والدتها بفضل فيديو

أنقذت طفلة في السابعة من عمرها حياة والدتها بعدما قامت بعملية إنعاش قلبي رئوي، كانت قد شاهدتها وتعلمتها من موقع يوتيوب.

فوجئت الطفلة "جيسيكا كيندر" بينما كانت تشاهد فيلماً للأطفال على التلفزيون، بوالدتها "بيكي غرين" وهي تسقط على الأرض بعدما أصيبت بنوبة قلبية.

تمكنت جيسيكا من إنقاذ والدتها بفضل درس تعلمته على يوتيوب (ميرور)، بحسب ما ذكر موقع (فوكس نيوز).

​وبدأت الطفلة بإنقاذ والدتها حيث سكبت كوباً من الماء على وجه أمها لتوقظها قبل أن تدرك بأن الأمر خطيراً وأن عليها الاتصال بالإسعاف.

وقد قامت جيسيكا بإجراء عملية إنعاش اصطناعي لوالدتها حتى وصل فريق الإسعاف الذي نقل الأم إلى المستشفى على الفور. وقال الأطباء في مستشفى بريستون، إن محاولات الطفلة ساهمت في إنقاذ حياة والدتها التي كانت في حالة خطيرة.

يذكر بأن جيسيكا حصلت على جائزة الشجاعة من دائرة خدمات الإسعاف، وعبّرت عن رغبتها في أن تصبح طبيبة ناجحة في المستقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور أونلاين" البريطانية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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