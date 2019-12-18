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رقم الخبر: 271213 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:58 الاقسام: اقتصاد  
منظمة الفاو تبرم مذكرة تعاون مع ايران

منظمة الفاو تبرم مذكرة تعاون مع ايران

أبرمت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة، مذكرة تعاون مع ايران لترقية تقنيات الاستشعار المبكر وادارة القضايا والمشاكل المتعلقة بالسيول التي تتعرض لها التربة والاراضي الزراعية والمياه.

وأوضح مندوب الفاو في طهران ردا على استفسار "فارس" اليوم الاربعاء، حول التعاون مع ايران في ظل الحظر الاميركي المفروض، بان المنظمة تتعاون بمشاريع TCP مع كافة الدول الاعضاء بالمنظمة ولاتخضع لهذه "العقوبات".

من جهته اكد "علي مراد اكبري" مساعد شؤون المياه والتربة بوزارة الزراعة الايرانية أن الهدف من المذكرة وتنفيذ هذا المشروع تحسين الامن الغذائي المتأثر من السيول  وادارة الفيضانات والمياه والتربة والافادة من الخبرات الدولية لمعاجلة هذه المعضلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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