أصدرت وزارة الخارجية اليابانية بيانا عشية زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو، وأعلنت إن طوكيو تعمل على تخفيف التوترات واستقرار الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف بيان الخارجية اليابانية، أن طوكيو تقوم بجهود دبلوماسية واسعة بمساعدة إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وستواصل القيام بذلك.

وصرح البيان بان جزء من هذه الجهود الدبلوماسية تتمثل بلقاء رئيس الوزراء شينزو آبي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، .

واشارت وزارة الخارجية اليابانية في بيانها الى ان زياة الرئيس روحاني الى طوكيو ستجري يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.