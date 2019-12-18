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رقم الخبر: 271211 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:59 الاقسام: محليات  
روحاني: مستعدون للتعاون مع الدول الإسلامية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

روحاني: مستعدون للتعاون مع الدول الإسلامية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في حسابه على تويتر: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع الدول الإسلامية لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس روحاني، الذي يزور ماليزيا لحضور قمة كوالالمبور: أن مستقبل الاقتصاد العالمي في الاقتصاد الرقمي؛ والتقدم في هذا الصدد يتحقق بالتعاون .

ووصل الرئيس روحاني مساء الثلاثاء الى مدينة كوالالمبور، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الماليزي، للمشاركة في قمة رؤساء الدول الدول الاسلامية التي ستقام في هذا البلد.

وتستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور، القمة الاسلامية خلال الفترة من 18 لغاية 21 كانون الاول / ديسمبر الحالي، بمشاركة 400 شخصية بمن فيهم 250 من القادة وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والعلماء من 52 دولة في العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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