ويلتقي بطل كأس ليبرتادوريس، الذي واجه صعوبات في بداية المباراة قبل أن يسيطر على اللعب في الشوط الثاني، مع ليفربول بطل أوروبا أو مونتيري المكسيكي في النهائي يوم السبت القادم باستاد خليفة الدولي في قطر.

وفي الدقيقة 18 افتتح الهلال التسجيل عندما اصطدمت تسديدة سالم الدوسري من داخل منطقة الجزاء بالمدافع بابلو ماري لتسكن الزاوية العليا للمرمى.

لكن فلامنجو جنى على الفور ثمار تغيير مدربه البرتغالي لأسلوب اللعب أثناء الاستراحة وعادل النتيجة بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما وضع جيورجيان دي أراسكايتا القادم من أوروجواي الكرة بسهولة في الشباك بعد تمريرة ذكية من المتألق برونو هنريك. ونجح بعد ذلك برونو هنريك في وضع الفريق البرازيلي في المقدمة بعدما قابل كرة عرضية متقنة من رافينيا بضربة رأس قوية عند الزاوية القريبة. وصنع برونو هنريك الهدف الثالث مؤكدا انتصار فريقه بعدما أرسل تمريرة عرضية منخفضة وضعها المدافع علي البليهي بالخطأ في شباك فريقه. هذا وطُرد أندريه كاريو لاعب الهلال ومنتخب بيرو في الدقيقة 84 بسبب مخالفة عنيفة ضد دي أراسكايتا. ويلتقي ليفربول مع مونتيري باستاد خليفة الدولي يوم الأربعاء في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.