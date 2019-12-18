أوقف إنديانا بيسرز سلسلة انتصارات لوس أنجليس ليكرز بالتفوق عليه 105-102 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الثلاثاء.

وأنهى بيسرز سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لليكرز كما أوقف سلسلة من 14 انتصارا متتاليا للمنافس خارج الأرض في المسابقة. وفاز بيسرز لرابع مرة على التوالي بعدما سجل دومانتاس سابونيس 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأضاف مايلز تيرنر 16 نقطة.

وأحرز ليبرون جيمس نجم ليكرز 20 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة كما أضاف زميله دوايت هاوارد 20 نقطة من عشر رميات ناجحة بينما غاب العملاق أنطوني ديفيز بسبب إصابة بالتواء في الكاحل.

وكان ليكرز متأخرا بفارق نقطتين قبل أن يهدر جيمس رمية ثلاثية قبل 11.7 ثانية من النهاية وبدا أن ليكرز سيستحوذ على الكرة بعدما لحق راجون روندو بالكرة وألقاها نحو آرون هوليداي لاعب إنديانا.

لكن بعد اللجوء إلى فيديو إعادة اللقطة اتضح أن روندو لمس الكرة أثناء وجوده خارج الملعب وذهب الاستحواذ بالتالي إلى بيسرز قبل 10.8 ثانية من النهاية.

وسجل سابونيس رمية حرة من محاولتين ليتقدم بيسرز 105-102 قبل أن يهدر روندو لاعب ليكرز رمية ثلاثية قبل 2.8 ثانية من النهاية.