سقط فريق ليفربول أمام نظيره أستون فيلا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيلا بارك بمدينة بيرمنجهام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وبهذه النتيجة ودع ليفربول رسمياً مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور ربع النهائي، ليتأهل على حسابه أستون فيلا منتظراً قرعة نصف النهائي بعد مباريات الغد. ولعب ليفربول المباراة بفريق تحت 23 عاماً بقيادة المدرب نيل كيلتشرلي بسبب تواجد الفريق الأول في قطر من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية عام 2019. ودخل شباب ليفربول المباراة بسرعة وقوة وحماس كبير، حيث نجح صغار الردز بتهديد مرمى أستون فيلا أكثر من مرة في أول 10 دقائق فقط من عمر المباراة.

وضرب الحظ السيء شباب ليفربول، حيث بعد الفرص الكثيرة التي أهدرها الفريق، سجل أستون فيلا هدفاً غريباً من ركلة حرة مباشرة لعبت كعرضية ولكنها مرت من الجميع حتى الحارس كيلهير في الدقيقة 14.

وبعدها بحوالي 3 دقائق نجح المصري أحمد المحمدي من تسجيل هدف أستون فيلا الثاني أيضاً من عرضية بلا عنوان من الناحية اليمنى سقطت في شباك الحارس الصغير كيلهير.

وفي الدقيقة 37 استقبل ليفربول هدف ثالث عن طريق الإيفواري جوناثان كودجا بعد تمريرة رائعة من زميله جوتا، قبل أن ينج نفس اللاعب بزيادة أوجاع الردز بهدف رابع بصناعة المصري أحمد المحمدي.

وافتقد الشوط الثاني للكثير من الأحداث، حيث استسلم صغار ليفربول للنتيجة بينما اطمأن لاعبي أستون فيلا على بطاقة التأهل، ولكن قبل النهاية بدقيقة نجح البديل ويزلي بإضافة هدف خامس لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بخماسية للفيلانس.