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رقم الخبر: 271206 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:07 الاقسام: محليات  
روحاني يهنئ باليوم الوطني لدولة قطر

روحاني يهنئ باليوم الوطني لدولة قطر

هنّأ رئيس الجمهورية حسن روحاني، امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة حلول اليوم الوطني القطري، معربا عن امله في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين حسب القواسم المشتركة.

واكد روحاني في رسالة التهنئة الى امير قطر، 'انني على يقين بانه يمكن من خلال توظيف الطاقات والامكانيات الوفيرة في طهران والدوحة،  اتخاذ خطوات قيمة لارساء السلام والاستقرار على الصعيد الاقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بان توفر القواسم المشتركة فرصة تنمية العلاقات والتعاون الثنائي والاقليمي والدولي وان يشهد السلام والهدوء في الدول الاسلامية والمنطقة تطورا في ضوء الجهود المشتركة.

وتقدم رئيس الجمهورية بخالص التهاني للشيخ تميم آل ثاني والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني لهذا البلد سائلا الباري تعالي بالسلامة والازدهار لامير دولة قطر، وبالتقدم والرقي لشعب هذا البلد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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