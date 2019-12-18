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رقم الخبر: 271205 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:04 الاقسام: رياضة  
هل ينجح فالفيردي في دور ظل ميسي في الكلاسيكو؟

هل ينجح فالفيردي في دور ظل ميسي في الكلاسيكو؟

تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن الدور الذي قد يمنحه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني للاعبه الشاب فيديريكو فالفيردي في مباراة الكلاسيكو مساء الأربعاء.

النادي الملكي ينزل ضيفاً ثقيلاً على ملعب الكامب نو لملاقاة برشلونة في قمة مباريات الدوري الإسباني ، في لقاء مؤجل بينهما ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الليجا.

وأشارت ماركا إلى أن البرازيلي كاسيميرو سيعود لتشكيل الريال الأساسي في الكلاسيكو بعدما خلد للراحة في مباراة فالنسيا الماضية.

ويظهر السؤال بخصوص الدور الذي ينوي زيدان منحه لفالفيردي ، على السطح ، و ترى ماركا أن زيزو قد يستخدم فيدي للضغط على خطوط برشلونة برئاته الثلاث وتركيزه الشديد الذي يخوض به المباريات أو قد يتجه لمنحه دور ظل ليونيل ميسي النجم الأبرز في البارسا.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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