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رقم الخبر: 271204 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:04 الاقسام: رياضة  
أرتيتا يتفق على تدريب أرسنال خلفاً لإيمري

أرتيتا يتفق على تدريب أرسنال خلفاً لإيمري

اتفق الاسباني ميكيل أرتيتا على تولي مهمة تدريب فريق أرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه مؤخراً لسوء النتائج.

ويقود كتيبة المدفعجية حالياً ، السويدي فريدي ليونبرج لحين التعاقد مع مدرب دائم ، و يبدو أن أرتيتا سيكون المنوط به تدريب الفريق في الفترة المقبلة وفقاً لما نشرته يومية ميرور البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا وافق على أن يكون المدرب الجديد للجانرز على أمل أن يتولى تدريب الفريق بداية من مباراة السبت المقبل أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

قائد أرسنال السابق سيكون جنباً إلى جنب مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مباراة كأس الرابطة ضد أوكسفورد يونايتد مساء الأربعاء كمساعد لمواطنه و لكن صاحب الـ 37 ربيعاً جاهز للتوقيع على عقد لتدريب أرسنال مدته ثلاثة سنوات ونصف.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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