  • الأربعاء ٢٠ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271196 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:06 الاقسام: ثقافة وفن  
ترجمة كتاب مذكرات الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة "حسين همداني" إلى العربية

ترجمة كتاب مذكرات الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة "حسين همداني" إلى العربية

تمت ترجمة كتاب "خداحافظ سالار" والذي يروي قصة حياة وبطولات ومذكرات الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة القائد العميد "حاج حسين همداني"، الى العربية تحت عنوان "وداعا ايها السيد".

وقام المؤلف "حميد حسام" بتأليف الكتاب وفقا لما روته زوجة الشهيد "فاطمة جراغ نوروزي" وترجمه الشاعر والمترجم مسعود احمدي.

والكتاب هو رواية تبدأ في العام 2011 عندما يلتحق الشهيد بزملائه المقاومين في سوريا للدفاع عن المراقد المقدسة ويتطرق الى تواجد الشهيد في جبهات الحرب خلال حقبة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة على ايران من جانب نظام صدام 1980-1988) وفي النهاية الى مهامه في سوريا واستشهاده فيها. ويعرض المؤلف في احدى فصول الكتاب ذكريات الشهيد نقلا عن زوجته وما خطته يد الشهيد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8925 sec