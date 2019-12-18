وقام المؤلف "حميد حسام" بتأليف الكتاب وفقا لما روته زوجة الشهيد "فاطمة جراغ نوروزي" وترجمه الشاعر والمترجم مسعود احمدي.

والكتاب هو رواية تبدأ في العام 2011 عندما يلتحق الشهيد بزملائه المقاومين في سوريا للدفاع عن المراقد المقدسة ويتطرق الى تواجد الشهيد في جبهات الحرب خلال حقبة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة على ايران من جانب نظام صدام 1980-1988) وفي النهاية الى مهامه في سوريا واستشهاده فيها. ويعرض المؤلف في احدى فصول الكتاب ذكريات الشهيد نقلا عن زوجته وما خطته يد الشهيد.