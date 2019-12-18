یسجل الفيلم الایراني "تروما" للمخرج حسام الدين دهقان حضوره الدولي الاول، في القسم التنافسي للأفلام القصيرة وذلك خلال الدورة الخامسة من فعاليات مهرجان سالتا والمقامة في الفترة بين 8 حتى 11 يناير المقبل في مدينة سالتا في الأوروغواي.

"تروما" هو مصطلح طبي يطلقه الأطباء على المرضى الذين يعانون من تعب وألم داخلي ناتج عن موقف مرعب أو خوف مفاجئ نتيجة عوامل خارجية. والعمل مقتبس من حادثة حقيقية وقعت أحداثها في شوارع العاصمة طهران.

جاء في خلاصته: هنا لا يسمع صراخك أي أحد...