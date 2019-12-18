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رقم الخبر: 271193 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:05 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الایراني "تروما" یشارك في مهرجان سالتا بالأوروغواي

الفيلم الایراني "تروما" یشارك في مهرجان سالتا بالأوروغواي

یسجل الفيلم الایراني "تروما" للمخرج حسام الدين دهقان حضوره الدولي الاول، في القسم التنافسي للأفلام القصيرة وذلك خلال الدورة الخامسة من فعاليات مهرجان سالتا والمقامة في الفترة بين 8 حتى 11 يناير المقبل في مدينة سالتا في الأوروغواي.

"تروما" هو مصطلح طبي يطلقه الأطباء على المرضى الذين يعانون من تعب وألم داخلي ناتج عن موقف مرعب أو خوف مفاجئ نتيجة عوامل خارجية. والعمل مقتبس من حادثة حقيقية وقعت أحداثها في شوارع العاصمة طهران.

جاء في خلاصته: هنا لا يسمع صراخك أي أحد...

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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